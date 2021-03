Au cœur du massif du Mont-Perdu dans les Pyrénées

Le massif du Mont-Perdu est un lieu incontournable pour les amateurs de randonnée. On y trouve une merveille de la nature : le cirque de Gavarnie. Ce dernier impressionne,à commencer par Victor Hugo qui y voyait à la fois une montagne et une muraille. C'est un colosse de la nature avec ses immenses parois rocheuses hautes de 1 500 mètres. Inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, le cirque de Gavarnie se transforme en hiver et devient un terrain de jeu impressionnant. Parmi les cascades, la plus haute du pays atteignant les 423 mètres, a désormais l'allure de stalactite géant. Arrivé en haut, le plaisir de voir le paysage est bref. Le moment tant attendu est enfin arrivé : la descente. C'est le bonheur de faire la trace sur la neige qui vient tout juste de tomber. Sur les falaises, les animaux sont maîtres des lieux. Ils sont les habitants privilégiés de Gavarnie. Le responsable du parc national des Pyrénées compte et suit l'évolution de la faune. Un cadre idyllique que chacun tient à protéger.