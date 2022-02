Au cœur du plus grand dépôt de munitions de l’armée française

Comme toujours, un périmètre de sécurité est mis en place. Le risque est infime, mais le danger d’une explosion existe. Un missile doit être sorti du hangar et chargé de ce camion. Au-delà de cette lourde porte, pas de téléphone portable, même les ondes de notre micro sont interdites à proximité de cet arsenal. Capable de raser un bâtiment, par exemple, le Scalp EG : 5,10 mètres de long et 1 300 kilos, est tiré en vol depuis des avions de chasse , rafale ou mirage 2 000. Missiles, roquettes, bombes, jusqu’aux cartouches de pistolet, nous voici au cœur du plus gros dépôt de munitions de France. À 200 kilomètres de Paris, il approvisionne les bases militaires françaises. Un site ultra-sécurisé et sensible, jusqu’ici, jamais ouvert à des journalistes. Tout est calculé pour répartir le risque en cas d’explosion. Au-delà du stockage, ces pyrotechniciens sont chargés de la maintenance de ces munitions. Toutes sont régulièrement contrôlées. T F1 | Reportage E. Lefebvre, S. Deperrois