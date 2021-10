Au Danemark, les jeunes payés pour étudier

C'était son rêve d'étudiante, un appartement rien que pour elle, sans avoir besoin d'un petit boulot. Gabrielle est en deuxième année de droit. Elle habite dans une maison louée à 400 euros par mois. Elle n'a même pas besoin de demander un coup de pouce à sa famille. Elle touche une aide de 750 euros de l'État peu importe le revenu de ses parents. C'est automatique dès qu'on rentre à la Fac. Gabrielle est franco-danoise. Puisque ses parents paient leurs impôts dans ce pays, elle peut donc profiter de la bourse étudiante. En France, les étudiants sont d'abord aidés par la famille. Au Danemark, c'est l'État qui est responsable et investit massivement pour eux. À l'Université, on ne paie même pas de droit d'entrée et les études sont totalement gratuites. Le gouvernement verse une sorte de revenu étudiant universel peu importe votre situation. "Puisqu'ils sont payés pour étudier, les élèves ont le sentiment d'avoir un travail en soi avec un salaire tous les mois. Bien entendu, il y a des conditions de réussite, il faut passer ses examens tous les semestres et on ne peut pas redoubler plusieurs années de suite", explique Christine Gravert, professeure à la Faculté d'économie de Copenhague. De tous les pays d'Europe, le Danemark est celui qui investit le plus dans l'éducation. Tout est bon pour aller à la Fac. Pour cause, quand un Danois de moins de 25 ans est au chômage, il est très fortement incité à reprendre des études supérieures, sinon il encourt une sanction selon des spécialistes du système éducatif danois. Alors, dans ce pays, les petits boulots sont réservés aux adolescents pour leur apprendre l'autonomie. Le modèle scolaire danois, observé dans toute l'Europe, a quelque chose de différent.