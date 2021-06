Au fil de l'Adour

Aux portes de l'océan se trouve l'embouchure de l'un des petits fleuves de l'Hexagone. Il s'agit de l'Adour, un fleuve de 300 km de long, allant des montagnes pyrénéennes aux rives de l'Atlantique. Pour le descendre, nous allons chercher notre point de départ : la source qui se trouve au cœur des montagnes. Ce fleuve aux multiples naissances, Giles et Karine Lepetit le connaissent bien. Qu'il se déverse en cascade ou qu'il coule sagement, le couple vit avec l'Adour tous les jours. Giles et Karine tiennent une auberge et s'ils veulent voir le fleuve, ils n'ont qu'à aller au fond de leur jardin. L'auberge des Cascades est implantée dans la région depuis le siècle dernier, avec une petite construction très ancienne posée sur le cours d'eau. Une spécificité montagnarde. "C'est très frais à l'intérieur. Quand ils avaient fini la traite, ils mettaient le lait ici. Ça permettait de le conserver", explique Karine.