Au fil de l'eau : dernière étape de notre périple sur le canal du Midi

Suite et fin de notre périple dans la France des cours d'eau, au bord desquelles le temps semble suspendu. Pour l'épilogue de notre aventure lancée sur le canal du Midi, nous retrouvons notre équipe au port de Carcassonne à l'heure de la mise en route. Ce dimanche, la plupart des plaisanciers que nous avons croisés démarrent leur croisière, quand la nôtre se termine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.