Au fil du Verdon : une balade pour recharger les batteries

Le dernier volet de nos aventures commence par un réveil au milieu des gorges du Verdon. Nous quittons le chalet-refuge de la Maline, avec notre fidèle 2CV bleue pour rejoindre une partie d'un itinéraire de randonnée mythique, le sentier Blanc-Martel. En contrebas du point sublime, c'est aussi le départ de grandes randonnées aquatiques dans le lit tumultueux du Verdon. Avec la chaleur, l'activité a du succès. Mais cette fois, nous continuons à pied à travers d'impressionnants tunnels creusés dans les falaises. À la lueur des lampes frontales, il faut profiter des moments de fraîcheur et s'arrêter dès qu'une trouée dans la paroi permet de contempler les rétrécissements des gorges. "On pourra avoir voyagé un peu partout, c'est un de mes endroits favoris du monde", affirme une vacancière, et on comprend pourquoi. Chaque année, plus d'un million de personnes viennent dans les gorges du Verdon. La grande majorité y passe quelques jours à la belle saison. Mais il y a aussi ceux qui y vivent toute l'année. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Fargeot