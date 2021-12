Au Kentucky, la solidarité s'organise après le passage de la tornade à Mayfield

Mayfield, épicentre de la catastrophe, ressemble à une zone de guerre. La solidarité s'est très vite organisée. Spontanément, de nombreux volontaires sont venus pour aider les survivants. Une lueur d'espoir pour ses sinistrés traumatisés. Elle a beau avoir passé la journée à essayer de retrouver ses affaires, elle ne reconnaît toujours pas son domicile. Sa maison en cours de rénovation est désormais ouverte aux quatre vents. Elle est partie deux heures avant le passage de la tornade se mettre à l'abri chez sa mère à quelques kilomètres avec ses quatre enfants de deux à huit ans. Tous sont sains et saufs. Mais à quelques jours de Noël, la famille n'a plus rien. Pour aider les centaines de sinistrés qui désormais n'ont plus rien, la solidarité joue à plein. Ils sont très nombreux à être venus de toute la région avec leur camionnette et du matériel pour prêter main-forte. Certains ont même conduit pendant plusieurs heures pour assister ceux qui ont en besoin. TF1 | Reportage A. Monnier, B. Guez, J. Asher