Au palais de Holyrood : les Écossais attendent leur reine

Devant le palais de Holyrood, massés autour des grilles, en famille, des centaines d'Écossais sont déjà présents pour rendre un premier hommage à la reine. Il y a beaucoup de monde qu'hier et dimanche, des milliers de personnes y sont attendues pour assister au passage du cercueil de la reine. La ville d'Édimbourg est devenue subitement centre-ville. "Si la reine s'était éteinte à Londres, nous n'aurions jamais eu tout ça. Nous avons la chance de pouvoir l'accueillir", s'enthousiasme une habitante. "Ça va être bondé, on va devoir se lever tôt. On n'est pas sûr des horaires, donc, il faudra se renseigner pour espérer voir quelque chose", confie un couple au micro du 20H de TF1. Les hôtels affichent déjà complet. Édimbourg attend des dizaines de milliers de visiteurs. Lundi, tous pourront voir depuis les trottoirs le passage du cercueil aux couleurs de l'Écosse, avant la cérémonie dans la Cathédrale Saint-Gilles. "Mon fils a vu la reine deux fois, donc, on sera là pour dire au revoir et merci", prévoit un père de famille. Pour la première étape des funérailles, le corps de la reine devrait arriver dans la ville demain en milieu d'après-midi. TF1 | Reportage J. Garro, Q. Trigodet