Au pays des Vikings : la magie des fjords de Norvège

Les fjords, sont-ils plus beaux d'en bas ou d'en haut ? À 700 mètres d'altitude, des peintres y vont pour peindre les montagnes, une vue d'ensemble qu'affectionne Ase Biletkunstnar, peintre d'Aurland (Norvège). Au même moment, des cordistes consolident la plateforme de Stegastein (Norvège) avant la saison touristique. En quelques heures, l'atmosphère peut changer totalement. Sur la mer, un bateau navigue dans le Sognefjord, le fjord le plus long de Norvège. Les montagnes des fjords vont jusqu'à 1 000 mètres de profondeur et 1 200 mètres de hauteur. Mille ans après l'époque des Vikings, au bout du fjord, à Gudvangen (Norvège), il y a des Vikings des temps modernes. Une Française, Marie Stalheim, joue le rôle de la guerrière et de la cuisinière. Ce village est situé au bout d'une rivière. Elles sont nombreuses à se jeter dans les fjords. En remontant l'une d'elles, on arrive au paisible et immense Hardangerfjord. Il est surnommé "le verger de la Norvège". Karin Valland, agricultrice à Norheimsund (Norvège), a 8 500 pommiers à tailler. Gjermund Valland, son mari, affirme que là-bas, ils peuvent avoir 10 °C aujourd'hui et -5 °C demain. La famille de son mari vit ici depuis 150 ans. Ils profitent du moindre rayon de soleil pour déguster le cidre qu'ils produisent sur les rives du Hardangerfjord, le deuxième plus grand du pays. TF1 | Reportage Y. Hovine, H. Massiot