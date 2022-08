Au plus près des animaux : c'est mieux la nuit !

Nous sommes à 1 800 mètres d’altitude. Il faut encore grimper. Mais grâce à la force de traction des chiens de traîneau, la marche est deux fois plus rapide. L’effort est deux fois moins grand. C’est une balade nocturne de deux heures avec assistance à la fraîche, pour le bien des randonneurs et des chiens. Il est 23 heures. La lune veille sur un repos bien mérité. Le lendemain, après trois heures de route pour rejoindre les Hautes-Pyrénées, c’est une expérience plus folle qui nous attend dans le parc animalier d'Argelès-Gazost, où tous les animaux nous souhaitent la bienvenue. Les marmottes nous accueillent à bras ouverts. À la nuit tombée, le clou du spectacle se vit dans les lodges, en location au milieu des ours et des loups. Elsa et sa maman nous invitent à partager un moment privilégié dans leur cabane de trappeur au milieu des loups gris d’Europe. Et tandis qu’Elsa souhaite bonne nuit à Ochoa, le mal de la meute, le loup répond. Le conte est devenu un rêve. TF1 | Reportage C. Magne, B Poizeuil