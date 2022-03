Au quatrième jour de l'invasion russe, l'Ukraine toujours debout

Difficile d'établir un premier bilan de cette guerre en Ukraine. Kiev affirme avoir abattu plus de 4 300 Russes, une trentaine d'avions et cinquante tanks. Moscou reconnaît des pertes, mais communique peu. À la différence des Ukrainiens qui publient régulièrement des images. Sur les réseaux sociaux, ils exhibent leur trophée. Des vidéos, des photos et des pièces d'identité d'ennemis capturés. La bataille de la communication est maîtrisée par l'armée ukrainienne. En revanche sur le terrain, l'issue est incertaine. Les soldats russes ont pris le contrôle de nombreuses zones. Ils affirment avoir encerclé la ville de Berdiansk et pris le contrôle d'un aérodrome à Kherson. Au Nord de Kiev, les Ukrainiens ont saboté un pont pour ralentir l'avancée ennemie, mais ont perdu un dépôt de carburants pendant la nuit. Malgré les combats, l'option diplomatique reste sur la table. Le président ukrainien a envoyé une délégation à la frontière avec la Biélorussie pour négocier avec les Russes. "Aucun citoyen ukrainien ne pourra remettre en cause le fait que, dans mon rôle de président, j'ai essayé d'arrêter la guerre", déclare Volodymyr Zelensky qui ne croit pas vraiment à ces négociations. En parallèle, l'homme fort de l'Ukraine vient d'annoncer une augmentation considérable du salaire des soldats de son armée. TF1 | Reportage A. de Précigout, J. Robichon, S. Cherifi, A. Bourgeois, A. Flitman, A. Mainguet-Suares, T. Roesch