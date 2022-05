Aubusson : les tapisseries retissent leur toile

Sous le regard des caméras du monde entier se déroule le croisement peu probable de deux univers. Hayao Miyazaki est l'auteur de 12 films d'animation au succès planétaire. Le réalisateur est surnommé le Walt Disney Japonnais. La cité de la tapisserie d'Aubusson l'a choisi de mettre à l'honneur. Au moins sept cent mille euros de budget pour montrer un autre visage de cet art. "Il faut aussi penser à des œuvres qui sont grands publics, qui vont ré intéresser la jeune génération", s'est confié Emmanuel Gérard, directeur de la Cité internationale de la tapisserie Aubusson. Cette tenture va servir d'étendard aux savoir-faire millénaire conservé par les lissiers d'Aubusson. Trois artistes travaillent sur la tapisserie du voyage de Chihiro. Une œuvre monumentale de sept mètres de long qui va leur demander un an de travail. Au fur et à mesure de l'avancement, la tapisserie est enroulée sur le métier à tisser. Selon Sarah Chassain, lisière Manufacture Robert Four, "il faut de la patience, et surtout de la passion". Les trois licières sont fans de Miyazaki. Leur passion entraîne forcément un certain stress. Elles nous confient qu'elles étaient hyper enthousiastes de pouvoir tisser cette tapisserie. Imaginer le nombre de gens qu'elles vont devoir satisfaire à travers le travail qui va être présenté leur met beaucoup la pression. Ces œuvres au thème moderne sont aussi un moyen d'attirer les jeunes générations vers le métier de la tapisserie. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Vinzent, P. Delannes, A. Poupon