Auchan dans la tourmente russe

Conserves, biscuits, boîtes de café, au milieu de ces collectes organisées pour l'armée russe, plusieurs emballages de la marque Auchan. D'après le journal Le Monde, ces produits n'auraient pas toujours été vendus, mais parfois offerts par les magasins du groupe français présent en Russie. En mars 2022, à Saint-Pétersbourg, plusieurs magasins Auchan sont soupçonnés d'avoir rassemblé des produits pour une aide officiellement humanitaire. Parmi les articles, des ragoûts de porc en conserve, des chaussettes en laine, mais aussi des haches, clous et cartouches de réchaud à gaz. Selon l'enquête du Monde, ce chargement aurait été expédié vers le front ukrainien et offert à l'armée russe. Un ancien salarié d'Auchan, désormais réfugié en Europe, l'affirme. " J'ai demandé à la contrôleuse de gestion, quelle était la destination de cette aide humanitaire. Elle a dit, c'est pour l'opération militaire spéciale, hélas", dit Alexsei. La direction française a réagi dans un communiqué et dément catégoriquement. "Auchan Retail n'effectue, ne soutient ou ne finance aucune collecte "caritative" à destination des forces armées russes". Puis à propos de la collecte de mars 2022 : " cette commande était une commande de la mairie de Saint-Pétersbourg destinée aux populations soutenues par elle". Auchan, est une enseigne très présente en Russie. Dimanche après-midi à Moscou, les clients sont partagés. Par ailleurs, Auchan et Leroy Merlin, tous deux détenus par la famille Mulliez, affirment que les investissements en Russie sont gelés depuis la guerre. Pourtant, d'après toujours cette enquête journalistique, la construction d'un nouveau magasin Leroy Merlin, lancée avant le conflit, est encore en cours, visible sur cette image satellite dans la vidéo en tête d'article. TF1 | Reportage J. Garro, G. Parrot