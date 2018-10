Aude : état des lieux cinq jours après le désastre

Un peu partout dans l'Aude, les sinistrés se réveillent dans un environnement ravagé par les inondations. En effet, cinq jours après le drame, des débris, des meubles et des effets personnels encombrent toutes les rues. En outre, à Villegaihenc, une maison sur deux a été durement touchée. Alors, petit à petit, des bénévoles s'organisent pour déblayer les quartiers. Toutefois, selon les autorités, la reconstruction de cette localité prendra plusieurs années. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.