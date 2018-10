Aude : les jeunes pompiers des départements voisins volent au secours des sinistrés

Le premier bilan chiffré des inondations, qui ont ravagé le département de l'Aude, a été révélé. Une semaine après le sinistre, le ministère de l'Économie estime à 200 millions d'euros le montant des dégâts matériels. Par ailleurs, 126 communes ont été classées en catastrophe naturelle. Sur place, les habitants ont plus que jamais besoin d'assistance après que le choc des premières heures soit passé. Et c'est précisément la mission des très jeunes sapeurs-pompiers venus ce week-end des départements voisins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.