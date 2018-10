Aude : Ladern-sur-Lauquet se retrouve coupé du monde

Suite aux inondations qui ont dévasté l'Aude, 126 communes de ce département ont été classées en état de catastrophe naturelle. Parmi les localités touchées, Ladern-sur-Lauquet. Ce village s'est retrouvé sans eau potable et coupée du reste du monde. Alors, ses habitants se sont mobilisés pour transporter et distribuer des dons envoyés par la Croix-Rouge et des magasins de Carcassonne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.