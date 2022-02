Augmentations : les salariés ont-ils leur part ?

Depuis plusieurs jours, les négociations salariales se tendent dans de nombreuses entreprises suite à l'annonce de résultats record. C'est le cas du géant du luxe LVMH qui a enregistré 12 milliards d'euros de bénéfices l'an dernier. Malgré l'annonce d'une hausse générale des salaires de 150 euros brut par mois, ces maroquinières estiment mériter le double : "J'aimerais au minimum avoir 200, 300 euros en plus". "J'ai un salaire brut de 1 770 euros, on parle de milliards et on ne comprend pas", disent-elles. Les salariés sont mécontents, mais ils sont minoritaires. Quelque 200 grévistes sur les 5 000 artisans du groupe dans l'Hexagone. "150 euros, c'est pratiquement 7% d'augmentation, c'est le double de l'inflation actuelle. Ils bénéficient d'une enveloppe de six mois de salaire au titre de la participation et de l'intéressement", souligne Valérie Dubois, directrice des fabrications maroquineries en France de Louis-Vuitton. La participation et l'intéressement sont de plus en plus considérés comme des modes de rémunération à prendre en compte dans le salaire mensuel. C'est positif, mais complexe selon Élise Penalva-Icher, enseignante chercheuse en sociologie à l'Université Paris-Dauphine. "Tout ça créé vraiment beaucoup d'incertitude et on ne sait plus trop ce que c'est qu'un salaire. On ne sait pas anticiper combien on va toucher exactement, parce que ces primes sont incertaines". Certaines entreprises augmentent les salaires de leurs employés, comme cette PME de 20 personnes. "Si on a atteint les objectifs et doublé notre chiffre d'affaires, c'est grâce à eux. Il faut savoir les mettre en avant et les valoriser", explique Katia Kazandjieff, directrice générale d'Euroflux à Ballainvilliers (Essonne). Cette cheffe d'entreprise n'a donc pas hésité à augmenter les salaires pour tous. Une première depuis trois ans. TF1 | Reportage P. Gallaccio, A. Cazabonne, L. Poupon, D. Pires, B. Poizeuil, P. Rousset, A. Gaudin, C. Cazilhac, C. Aragona, D. d'Angeli, F. Fernandez