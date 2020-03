Aurélien Rousseau : "On monte des digues face à cette vague"

C'est une vague face à laquelle on se prépare. On monte des digues face à cette vague. Le but est que notre mobilisation aille plus vite que le nombre de malades qui arrive. En peu de temps, nous avons réussi à armer 600 lits de réanimation. Nous avons gagné quelques jours qui vont nous permettre de nous préparer encore plus, en espérant que les mesures de confinement joueront à plein pour permettre la baisse de la sollicitation des services de réanimation. Nous jouons sur deux jambes à la fois : la mobilisation des services de santé et le respect par nos concitoyens des mesures de confinement.