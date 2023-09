Aurore Bergé invitée du 20H de TF1 : la réponse de l'État à l'appel à l'aide des Restos du Cœur

Concrètement, qu'est-ce que l’État peut faire dans l'immédiat ? La ministre des Solidarités et des Familles confie qu'il s’agit d’abord de ce que l’État doit faire. "Imaginez que les restos puissent fermer la porte ou que les bénévoles doivent renoncer à aider celles et ceux qui se présentent. Donc on a déjà plus que doublé l'aide alimentaire ces trois dernières années et évidemment, on va aider spécifiquement les Restos du Cœur comme toutes les associations d'aide alimentaire au niveau national et local. Pour les Restos du Cœur, ce sera dans les prochains jours.", s’exprime-t-elle. Selon Aurore Bergé, environ quinze millions d’euros seront mis sur la table de manière spécifique pour les aider à passer la période et faire en sorte que les Français les plus fragiles et les plus modestes soient accompagnés. Les bénéficiaires, de plus en plus jeunes, se multiplient pour venir. La ministre pense tout particulièrement aux enfants, aux tout petits parce qu'elle est consciente que les couches, le lait infantile et les petits pots coûtent très cher. "On a besoin que nos enfants aient les même chances pour réussir.”, déclare-t-elle. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1