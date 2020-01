Australie : des pins préhistoriques sauvés des flammes

"L'arbre dinosaure", une espèce vieille de 200 millions d'années, est dans une zone classée au patrimoine mondiale de l'humanité. Il reste moins de 200 spécimens de cet arbre, qu'on ne trouve plus à l'état naturel que dans une montagne à une centaine de kilomètres de Sydney. Il était menacé par les flammes, mais les pompiers ont mené une mission sans précédent pour le sauver. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.