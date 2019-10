Australie : Kangourou Island, une réserve unique au monde

Kangourou Island est la troisième plus grande île du pays de l'Australie. Découverte au XIXe siècle, elle compte 200 000 visiteurs chaque année. Plus de 200 espèces s'épanouissent dans plusieurs parcs nationaux, sans aucune clôture. Un lieu qui doit rester ce trésor méconnu à la beauté inégalable, pour ses 4 000 habitants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.