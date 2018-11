Australie : mobilisation pour sauver les koalas

Le réchauffement climatique a des conséquences dramatiques en Australie. Les températures atteignent parfois les 50° sur place. Un phénomène qui menace d'extinction les koalas. L'animal est l'un des emblèmes du pays. Certains refusent catégoriquement de les voir disparaître et se sont lancés dans un combat qui n'est jamais gagné. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.