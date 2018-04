Australie : la tortue "punk" rejoint la liste des espèces menacées

Malgré son allure plutôt amusante, la tortue "punk" australienne a été ajoutée à la liste des reptiles menacés par la Zoological Society of London (ZSL). Cette espèce vit au Nord de l'Australie dans le fleuve Mary. Elle peut tenir trois jours sous l'eau grâce à son étrange capacité à respirer par l'arrière-train. C'est donc en raison de ces longs moments passés en apnée que le reptile obtient cette crête verte fluorescente. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.