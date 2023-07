Auto-école : une leçon de conduite solidaire

L'idée d'emmener des passagers à l'arrière du véhicule lors d'une leçon de conduite, c'est Manaf Acimi, gérant d'auto-école, qui l'a eue. Au moins une fois par semaine, une association ou une assistante sociale lui recommande un passager qui a besoin de se déplacer et qui n'en a pas forcément les moyens, financièrement ou même physiquement. Entre 2017 et 2019, Cyprien Bardonnet, fondateur de la société Carl, avait déjà travaillé sur cette idée. Développer le covoiturage dans les auto-écoles, notamment pour polluer moins. Pour que son projet voie le jour, il choisit de le tester en Saône-et-Loire. À Chalon-sur-Saône, Hayko Ter Akopov, patron d'auto-école, est alors séduit par l'idée. Il n'aura pourtant jamais le temps de la mettre en pratique, car le département menace alors de suspendre son autorisation d'exercer s'il fait de transport de passagers. Pourtant, son assurance le couvre et ses véhicules écoles accueillent des gens à l'arrière très souvent. La direction de la sécurité routière a refusé notre demande d'entretien, mais qui nous a fait parvenir un communiqué : " [...] afin de répondre à des impératifs de qualité de la formation et de sécurité de l'usager. [...] un établissement d'enseignement de la conduite ne peut proposer une telle activité". Seule solution pour les auto-écoles, porté le projet devant un tribunal administratif. Mais selon nos informations, aucune n'a encore osé le faire. Depuis quatre ans, des élus ont aussi essayé de défendre la proposition, notamment dans des zones rurales, où les bus, les trains et les taxis sont peu nombreux. L'objectif est d'enrichir l'offre de transport. C'est le cas du sénateur du Bas-Rhin, Claude Kern, qui a suggéré de modifier la loi. C'était en 2019, mais sa proposition d'amendement n'a même pas été discutée. Depuis, quelques rares auto-écoles transportent encore des passagers gratuitement, mais en dehors de tout cadre légal ou réglementaire. Elles risquent donc un retrait de leur autorisation d'exercer. Tout ça, dans le seul but de rendre service. TF1 | Reportage S. Millanvoye, V. Abellaneda