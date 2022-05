Auto-entrepreneurs : premières victimes de la crise

Estelle est photographe. Elle a travaillé dix ans comme auto-entrepreneur, mais elle a vu les limites du système. Côté avantage, ce statut lui garantissait une souplesse dans l'organisation, des revenus satisfaisants, et peu de charges à payer. Mais tout s'arrête au début du confinement. Elle n'a plus de ressources, hormis une aide d'urgence de L’État. Finalement, au printemps 2021, les aides s'arrêtent. Elle décide alors de changer de statut pour devenir salariée. Ainsi elle gagnera beaucoup moins que par le passé, mais elle sera mieux protégée. Le choc a été encore plus brutal pour Émilie. Salariée d'une compagnie d'assurance jusqu'en 2020. Elle a changé de vie pour devenir créatrice de mode. Elle s'est mise à son compte en auto-entreprise. Elle a ouvert quelques jours avant le début du confinement. Plus de vente, plus d'argent, mais les loyers, eux, doivent être payés. Elle réduit ses dépenses, mais ça ne suffit pas. Et comme elle n'a droit à aucune aide, elle doit puiser dans son épargne personnelle pour subvenir à ses besoins. Certains secteurs sont particulièrement touchés comme l'événementiel, notamment les mariages, mais aussi les chambres d'hôtes, les services aux personnes âgées, et la petite enfance. De nombreux auto-entrepreneurs ont encore du mal à s'en sortir. Ils réclament un nouveau plan de soutien de l’État. TF1 | Reportage P. Ninine, A. Janon