Autocars : prêts pour le grand départ en vacances

Ce vendredi soir dans la gare de Bercy, c'est encore le chassé-croisé. Il y a du monde, autant que le week-end dernier. Pour les compagnies de bus de voyage à bas prix, les fins de semaine du mois d'août sont les plus chargées de l’année. Hugo est parti de Bruxelles. Il rentre à Nantes, ses vacances sont terminées. Et pour la première fois, il a choisi de voyager en car. “Je suis parti en train, je reviens en bus”, “Pourquoi ?”, “C’est beaucoup moins cher. Du coup, c’est 40 euros le trajet”. Un voyage trois fois moins cher, mais aussi, deux fois plus long. Les jeunes et les étudiants sont la principale clientèle de ces bus. Mais toutes les tranches d’âge peuvent y trouver leur compte. Le réseau des bus à bas prix couvre désormais plus de 2 500 destinations en Europe. Si le voyage vous tente, un dernier appel, à partir de lundi, pour embarquer, il vous faudra un pass sanitaire en plus de votre billet.