Autocuiseurs : le match des robots à tout faire

Le gain de temps est l'argument numéro un des robots multifonctions qui brassent, hachent et cuisent pour nous. Ces robots ménagers rendent tout beaucoup plus simple. Ils semblent incontournables. Alors, permettraient-ils de mieux manger ? Et comment se retrouver parmi toutes ces machines car toutes les marques s'y mettent et les prix vont du simple au triple. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.