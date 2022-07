Autodidacte, il parle 24 langues !

Avant de rentrer, Vaughn Smith, nous a demandé de couvrir nos semelles. Il est très à cheval sur la propriété. C'est son métier, Vaughn est nettoyeur de tapis. Mais ce n'est pas pour son efficacité à effacer les taches que nous l'avons rencontré. Son incroyable talent ne se voit pas, il s'écoute. Découvrez un aperçu dans la vidéo en tête de cet article. Vaughn vient de se présenter en quatre langues. Il peut en parler vingt autres. Il est ce qu'on appelle un ultra polyglotte. Son collègue de travail découvre incrédule son talent de Vaughn. Né d'un père américain et d'une mère mexicaine, Vaughn s'est vite passionné pour les langues. Il apprend seul l'allemand en tombant sur un dictionnaire germanique. Il découvre le russe grâce à des locataires originaires d'union soviétique. Pour le français, qu'il comprend, mais parle avec plus de difficulté, c'est encore une autre histoire. Sur son bras, un tatouage arménien, une langue qu'il ne maîtrise pas. Au contraire du Salish, parlé par les indiens d'Amérique et presque éteinte aujourd'hui. Le cerveau de Vaughn passionne l'Amérique. Comment peut-il avoir autant de facilité à apprendre les langues ? Une journaliste du Washington Post l'a encouragé à passer un scanner du cerveau en même temps qu'elle. La conclusion est plutôt inattendue. "La partie du cerveau qui concerne le langage chez Vaughn est beaucoup plus petite et plus calme que la mienne. Le cerveau des hyperpolyglottes est tout simplement beaucoup plus efficace", reconnaît la journaliste. Avec un tel cerveau, Vaughn pourrait travailler dans une ambassade ou au FBI, mais il préfère nettoyer des tapis pour 20 dollars de l'heure. Son métier lui laisse du temps pour découvrir d'autres langues. Son prochain défi, apprendre le tzotzil, un langage parlé par les descendants des Mayas au Mexique. TF1 | Reportage A. De Précigout, E. Vignais, T. Collet