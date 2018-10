Automne : entre deux alertes inondations

Plus aucun doute, l'automne a bien déposé ses valises en Hexagone. Les orages se sont d'ailleurs abattues sur une grande partie du pays. Le Var et les Bouches-du-Rhône ont été placés en alerte orange pluie et inondations. Samedi 6 octobre 2018, c'était aussi le cas dans le Nord, le Calvados, l'Orne et la Seine-Maritime. Il y était tombé l'équivalent d'un mois de précipitations en 24 heures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.