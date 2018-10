Automobile : la Chine part à la conquête du marché des véhicules électriques

Ce n'est pas encore vraiment visible sur les stands des salons de l'auto, mais bientôt, la Chine va devenir un interlocuteur totalement incontournable. D'ailleurs, le plus gros fabricant de batteries électriques au monde est déjà chinois. Il s'appelle CATL. Pour développer le secteur, l'empire du Milieu oblige les constructeurs occidentaux, présents sur son territoire, à acheter des batteries chinoises. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.