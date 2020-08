Automobile : la ville de Nantes passe à 30 km/h demain

À Nantes (Loire-Atlantique), les automobilistes vont devoir ralentir à partir de lundi matin. La quasi-totalité de la ville passe aux 30 km/h. Cette option a été déjà expérimentée par de nombreuses communes pour favoriser les vélos et les piétons. Si la plupart des habitants comprennent cette nouvelle mesure, certains restent encore dubitatifs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/08/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.