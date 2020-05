Automobile : le match de la compétitivité entre Renault et Peugeot

Le groupe Renault traverse sa plus grave crise depuis les années 80. Et dans un marché automobile extrêmement concurrentiel qui doit aussi s'adapter au virage écologique, la marque au losange s'en sort clairement moins bien que les autres. Elle est par exemple beaucoup moins compétitive que le groupe PSA. Mais pourquoi ?