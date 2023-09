Automobile : les Chinois gagnent des parts de marché

Les constructeurs européens ont affiché des profits sans précédent en 2022 : +26 % pour le géant Stellantis (ex-PSA-Fiat), +34 % pour Mercedes, +49 % pour BMW, tout en vendant moins de véhicules que l'année précédente. C'est le paradoxe parce que le prix des voitures a augmenté. En 1972, lorsque la fameuse Renault 5 (la R5) est sortie, elle valait 10 000 francs alors que le salaire moyen français était, à l'époque, de 20 000 francs par an. Il fallait donc travailler six mois pour se payer cette petite voiture. La prochaine Renault 5, électrique, prévue pour 2024 devrait coûter 30 000 euros, c'est-à-dire, exactement le montant du salaire annuel moyen d'aujourd'hui. Pour acheter une petite voiture, il faut donc non plus six mois, mais un an de travail. Le prix réel d'une voiture mesuré en heures de travail a doublé. Certes, les véhicules d'aujourd'hui sont beaucoup plus sûrs, mieux équipés, plus confortables et il y a, dans ce bond, le coup du passage à l'électrique. Mais tout cela donne la mesure de l'écart à combler pour rendre la voiture aussi accessible qu'il y a 50 ans. Faute de cela, ce sont les Chinois qui en profiteront. TF1 | F. Lenglet