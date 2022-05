Autopartage : pourquoi ça ne marche pas

Vélos, trottinettes, scooter... vous êtes de plus en plus nombreux en ville à louer pour quelques minutes ou quelques heures un moyen de transport dit partagé. Mais quand il s'agit d'une voiture partagée prise à un particulier, à une borne ou directement dans la rue grâce à une application sur votre smartphone pour cinq à quinze euros de l'heure selon les prestataires, vous semblez plus réticents. Les Français que nous avons croisés parlent d'un tarif inaccessible, d'autres pointent du doigt les questions d'hygiène. Par conséquent, dans les rues, aujourd'hui, peu de voitures de ce type sont visibles. Pourtant, l'offre ne manque pas. Dans la capitale, pas moins de sept sociétés se disputent le marché. Selon l'un des acteurs du secteur, les loueurs doivent encore mieux adapter leur offre aux nouvelles attentes du client. Dans l'Hexagone, 12 000 véhicules sont consacrés à l'autopartage pour seulement 300 000 utilisateurs. C'est peu, trois fois moins qu'en Allemagne. TF1 - Reportage C. Adriaens-Allemand, M. Derre, L. Claudepierre