Autoroute A10 : beaucoup de ralentissements autour des grandes villes

Avec le soleil, tout le monde voulait profiter au maximum de ce week-end de l'Ascension. Mercredi dernier, le record d'embouteillage a été battu avec 1 340 km de bouchon. Pour ce dimanche, beaucoup sont sur la route et Bison Futé a vu rouge dans les sens des retours. Beaucoup de ralentissements sont à prévoir en direction des grandes villes.