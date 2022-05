Autoroute A13 : des bouchons à l’entrée de Paris

De bonne heure, ce dimanche matin, il y a eu beaucoup de monde sur l’autoroute A13 au péage de Dozulé (Calvados). Dès neuf heures, des bouchons se sont formés par endroit, en direction de Paris. On s’attend à une journée très compliquée. Même pour rejoindre le péage, le trajet a été très difficile. Il faut s’armer de beaucoup de patience. Par moments, il est tout simplement impossible de dépasser les 30km/h. Il faut dire qu’il a fait beau tout le week-end en Normandie, y compris sur le littoral, et les établissements touristiques ont fait le plein. Désormais, il est temps de rentrer, et la préfecture appelle à la prudence sur les routes. Pour tous les automobilistes, le mot d’ordre de ce dimanche, ce sera la patience. TF1 | Duplex G. THOREL