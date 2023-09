Autoroute A69 : la bataille des arbres

Malgré les tentatives des opposants au projet d'autoroute d'empêcher leur abattage, les platanes sont tronçonnés un à un. "C'est un carnage, ce sont des arbres de 150 ans qui sont détruits. Un rouleau compresseur écrase tout", déplore un habitant. L'abattage légal est autorisé à partir de ce vendredi 1er septembre. Mais les militants écologistes ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait lieu immédiatement, en pleine nuit, avec un dispositif de sécurité impressionnant. Au total, 150 arbres doivent être abattus, car ils se trouvent sur le tracé de la future Autoroute A69. Environ 300 hectares seront bitumés, y compris des terres agricoles. De Toulouse à Castres, ce projet d'autoroute s'étale sur 53 km, à proximité immédiate d'une route nationale. Ce qui consterne une partie de riverains. Mais pour ses partisans, l'Autoroute A69 va permettre le développement économique de la région et attirer de nouveaux entrepreneurs. C'est notamment le cas de Guy Bousquet. Ce patron d'une jardinerie est convaincu du projet. La société chargée du projet a promis de replanter cinq fois plus d'arbres que ceux abattus. L'élargissement de la Route nationale, projet alternatif, proposé par les opposants, supposaient aussi l'abattage d'un certain nombre d'arbres. TF1 | Reportage S. Chevallereau, P. Michel, M. Herrmann