Autoroute A69 : pourquoi la construire malgré le coût environnemental ?

Pour sa part, Jean Terlier, député Renaissance du Tarn, soutient le projet de construction de l'A69 depuis 2017 malgré le coût environnemental. Il estime qu'on a besoin de cette infrastructure autoroutière pour développer et désenclaver le sud du Tarn. Il pense que c'est une nécessité au regard des problématiques d'éducation et de santé qu'on rencontre dans ces territoires ruraux. Jean Terlier a tenu à préciser qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent autour du prix du péage. En réalité, le prix à plein tarif sera de 6,70 euros, mais on sait très bien qu'il y aura des réductions. Ceux qui vont emprunter cette autoroute, ce seront ceux qui vont aller travailler, ceux qui vont faire des allers-retours entre Toulouse et Castres, et là, le prix de l'autoroute ne sera que de quatre euros. Si vous utilisez un véhicule électrique demain, ce sera 2,70 euros. En ce qui concerne la durée des trajets, on aura en moyenne un gain de 30 minutes à l'aller et de 30 minutes au retour. On a cru ces dernières heures que le gouvernement se laissait jusqu'à l'été pour étudier le projet. Pourrait-il être abandonné ?