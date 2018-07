Autoroute A7 : 50 km de ralentissements dus au défilé du 14 juillet 2018

Ce 14 juillet 2018 marque le grand départ de certaines familles en vacances. Cependant, à cause des réjouissances de la fête nationale, la circulation risque d'être dense. C'est le cas sur l'autoroute A7 qui relie Lyon et Orange. Les futurs vacanciers devront faire preuve de patience à cause des 50 km de ralentissements sur un trajet de 200 km. Ces bouchons pourraient durer jusqu'à 20 heures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.