Autoroute A7 : à la croisée des chemins

Il y a les plus pressés et les moins impatients, ceux qui partent et ceux qui reviennent. Dans les deux cas, même programme : des bouchons sur la route. La journée est classée rouge dans le sens des départs. Par exemple, pour aller de Lyon à Orange, comptez 3h30, soit deux fois plus long que d’habitude. Sur la route, on profite d’une courte pause. "On va attendre parce que ce n’est pas la peine. L’autoroute est bouchée", explique un père de famille. Certains ont tout prévu : "Il y a des petits livres à lire, on chante, on danse comme on peut… assis". Pour manger, quoi de mieux que la cuisson sur un capot bien chaud ? Et qui a dit qu’on ne s’amusait pas sur la route ? Ce petit garçon a trouvé un moyen de se dégourdir les jambes : le trampoline. Il y a la joie des grands départs d’un côté, et quand on traverse la route, c’est une autre ambiance, celle du retour à la maison. Pas facile de croiser les nouveaux vacanciers. Par ailleurs, les orages devraient aussi faire partie du voyage ce samedi après-midi. Il faudra donc redoubler de vigilance sur la route. TF1 | Reportage S. Prez, S. Thizy