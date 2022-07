Autoroute : circulez, y’a plus de péage !

Ce simple geste est devenu obsolète pour les automobilistes, circulant dans l'après-midi de ce vendredi 1er juillet sur la future autoroute A79. Le flux libre est une révolution technologique mise en place pour la première fois dans notre pays. "Le vrai avantage, c'est que vous roulez à 130km/h sur l'autoroute sans plus jamais vous arrêtez", explique Isabelle Lacharme, directrice opérationnelle d’ALIAE (Autoroute de Liaison Atlantique Europe). Le principe est simple. Des caméras ultra perfectionnées vous identifient. "Là, c'est l'outil qui travaille en prenant votre plaque d'immatriculation, ou bien lire votre véhicule de manière transversale, pour voir si c'est un véhicule léger, une moto, un fourgon ou un poids lourd. Et du coup le mettre dans les catégories pour lui affecter la bonne tarification", souligne-t-elle. C'est la fin des ralentissements à répétition et de la circulation en accordéon. Les portiques qu'on voit sur l'autoroute remplaceront les péages. On les passe sans même s'en rendre compte. Quant au paiement, un délai de 72 heures est fixé pour le régler sur Internet. La suite dans le reportage en tête de cet article. T F1 | Reportage N. Chiesa, A. Flament