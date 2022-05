Autoroute des vacances : le gang des camping-cars démantelé

Leur périple commençait à minuit. Jusqu'à cinq heures du matin, ils roulaient 400 km aller-retour sur l'A9. Avec un arrêt à chacune des aires d'autoroute pour forcer les camping-car de touristes étrangers endormis. Quatre personnes ont été interpellées. Leur butin s'élevait à près de 60 000 euros en liquide et ont fait 57 victimes en un mois. Bandes organisées ou malfrats isolés, les cambriolages de camping-car n'étonnent plus. Sur les forums, on rapporte des tentatives d'intrusion ou des portes forcées. Alors, ce couple de Néerlandais déjeune sur les aires d'autoroute, mais n'y dort plus. Sur cette aire de camping-car, à 10 km de l'A9, il faut compter 10 euros la nuit pour dormir sur ses deux oreilles. Même ficelle chez ce couple belge. Face à cette insécurité, il vaut mieux s'équiper d'une alarme ou d'un surverrou. Les quatre suspects encourent des peines de 10 à 20 ans de prison. T F1 | Reportage F. de Juvigny, E. Alonso