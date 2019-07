Autoroute : les gendarmes contrôlent les excès de vitesse

Sur une autoroute près d'Auxerre, les gendarmes sont sur le qui-vive pour contrôler les excès de vitesse, mais également la fatigue au volant. En effet, cette dernière est la troisième cause de mortalité dans le pays en provoquant un accident sur deux. Faire une pause de temps en temps est la meilleure solution pour éviter les pépins. A deux heures et demi de Paris, dans un atelier de sensibilisation, petits et grands essaient d'apprendre plus sur l'hypovigilance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.