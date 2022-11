Autoroutes : bientôt la fin des barrières de péage

Dans l’Allier, sur une portion d’autoroute, il n’y a plus de péage, mais des nouveaux portiques et des automobilistes surpris, et intrigués. Pour payer, on n’a plus besoin de s’arrêter à la barrière d’autoroute. À chaque passage, le portique reconnaît votre plaque d’immatriculation ou votre badge de télépéage. Le règlement se fait sur Internet, ou à une borne installée sur les airs de l’autoroute, un paiement par carte ou avec des pièces, mais il faut faire attention au délai de 72 heures. Après l'A 79, la technologie arrivera en 2024 sur deux nouveaux tronçons, l’A 69, entre Toulouse et Castres et l’A 13, entre Paris et Caen. Près de Mantes-la-Jolie, des automobilistes attendent la mesure avec enthousiasme. C’est un dispositif qui va se développer partout en France. Toutes les compagnies d’autoroute planchent sur le sujet. L’avantage, c’est de limiter les arrêts et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais alors, quelle assurance y aura-t-il contre la fraude ? TF1 | Reportage J. Maviert, N. Chiesa, Q. Trigodet