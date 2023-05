Autoroutes : des concessions qui nous coûtent cher

En septembre 2005, souvenez-vous, le Premier ministre fait une annonce à la presse. L'État français cède ses autoroutes à des sociétés privées, le montant de la transaction est de 14.8 milliards d'euros. Déjà à l'époque, cette décision crée la controverse. Dix-huit ans plus tard, la polémique a enflé. Les sociétés d'autoroutes se sont-elles enrichies plus que prévu au dépens des Français ? Neuf mille kilomètres concédés à condition que la rentabilité ne dépasse pas les 8%, sur une durée de 30 ans. Des sénateurs, des experts et de simples citoyens accusent aujourd'hui VINCI et Eiffage de nous prendre à chaque péage, plus que nécessaire. Notre enquête commence sur l'autoroute A6, entre Paris et Lyon. Les péages représentent 90% des recettes des sociétés d'autoroutes, la poule aux œufs d'or. Et vous l'avez remarqué, depuis la privatisation, les péages augmentent toujours plus vite que l'inflation. Et plus les années passent, plus l'écart se creuse. Dès 2014, l'Autorité de la concurrence s'en inquiète. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Bertrand, S. Iorgulescu