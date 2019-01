Autoroutes : hausse du prix des péages prévue début février 2019

Le tarif de péages devrait augmenter de 1,8 à 1,9% à partir du 1er février 2019. Les discussions sont en cours et la ministre des Transports, Élisabeth Borne, demande aux sociétés d'autoroutes de prendre en compte le pouvoir d'achat de la population. Comment les prix des péages ont-ils augmenté en dix ans ? Qu'en est-il des tarifs chez nos voisins européens ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.