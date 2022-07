Autoroutes : les patrouilles en alerte

Au volant de son véhicule, Adrien Legrand scrute les routes à l'affût du moindre danger. Il repère sur le bas côté une voiture à l'arrêt. Il part donc à la rencontre des automobilistes pour s'assurer qu'ils sont en sécurité. Cette assistance n'est pas sans risques. Pour cause, il intervient sur la chaussée où les véhicules le frôlent à plus de 100 km/h. Selon le Code de la route, lorsqu'un véhicule est arrêté sur la voie, il faut ralentir et se déporter. On appelle cette règle le corridor de sécurité. Mais dans les faits, une voiture sur quatre ne la respecte pas. "Avant, on pensait que c'étaient plus les camions qui ne la respectaient pas, mais c'est de plus en plus les voitures", précise Adrien. Et les accidents sont fréquents. Une fois, un camion a foncé sur le véhicule d'un agent alors qu'il était en pleine intervention sur l'autoroute A9. C'est en sautant dans le fossé qu'il aura la vie sauve. Pour sensibiliser les automobilistes, des carcasses de voitures sont exposées sur les axes de forte affluence. Depuis le début de l'année, 31 véhicules autoroutiers ont été percutés et quatre agents sont décédés. TF1 | Reportage M. Alibert, T. Rolink