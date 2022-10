Autoroutes : les secrets des panneaux marron

Depuis la fenêtre, les champs défilent. Quand soudain, au bord de l'autoroute, nous apercevons le dessin d'un zoo, ou l'annonce du château de Chantilly. Mais qui décide d'implanter ces panneaux marron ? Des panneaux, il y en a désormais des milliers en France. On en compte 5 000, rien que sur le réseau autoroutier Sanef, dans le Nord du pays. À Lille, nous avons retrouvé le précurseur, le premier homme à avoir dessiné un panneau marron, c'était en 1984. Philip Collier devait représenter Chenonceau. Philip revoit sa copie et développe ce qu'il appelle un camaïeu de marron. Ces déclinaisons de couleur qui l'ont permis de concevoir 850 panneaux. Il y a plusieurs règles à respecter. D'abord la taille, trois mètres sur six, car plus c'est grand, plus on le voit de loin. Ensuite les couleurs de l'illustration. Il y a quatre teintes différents maximums autorisés dont le marron. Et ensuite le lieu représenté, qui doit se situer dans les 30 kilomètres autour de la prochaine sortie d’autoroute. Ces critères n'ont pas changé tandis que les artistes changent. APRR, réseau autoroutier de l'Est, a confié ses panneaux à une nouvelle génération d'illustrateurs. Notamment, Marie-Laure Cruschi. Elle travaille sur le futur panneau de la Chaîne des Puys. Elle vient d'en terminer d'autres pour Clermont-Ferrand. Avec un graphisme plus moderne qu'avant. TF1 | Reportage Q. Fichet, J.P. Feret, G. Vuitton