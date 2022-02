Autoroutes : les secrets des stations à petits prix Fulli

Sur cette aire de repos de l'autoroute A6 au Nord de Lyon, le sans-plomb flirte désormais avec les 2 euros. "On arrive à des prix qu'on a jamais vu. Pour un trajet, ça devient à la limite supportable". Pourtant à quelques kilomètres de là, une station offrant les mêmes services est bien moins chère. Les tarifs de la nouvelle enseigne Fulli sont proches de ceux de la grande distribution : 1,77 euros le gazole et moins d'1,90 euros le sans-plomb. Une bonne surprise pour Jacques qui part en vacances à la montagne. "Je viens de gagner 9 centimes par litre à m'arrêter ici", sourit-il. Pour casser les prix, la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône a développé sa propre marque. Six stations à bas coûts ont déjà vu le jour. Le but est d'inciter les automobilistes à ne pas sortir du réseau pour faire le plein. La marque réussit à proposer des prix attractifs, parce qu'elle partage le coût des charges avec l'exploitant de la boutique et du restaurant, qu'ils s'agissent des frais d'entretien ou de personnel. Fulli réduit surtout sa marge de moitié. "On prend moins de marge et du coup, ça se joue au niveau du prix de vente, du prix à l'affichage. Globalement, on est aux alentours de 5 à 15 centimes de moins par rapport aux stations en amont et en aval lorsque vous croisez une station Fulli", explique Véronique Tallon, directrice clientèle du groupe APRR. La question est désormais de savoir si les autres enseignes vont aussi baisser leurs prix, même si elles doivent verser une forte redevance aux sociétés autoroutières pour pouvoir s'implanter sur les aires de repos. TF1 | Reportage C. Buisine, S. Agi, D. Paturel, H. Leveque