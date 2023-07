Autoroutes : l'IA fait sauter les bouchons !

Pour éviter les embouteillages, vous avez tous vos habitudes. Applications, GPS, ils vous repèrent en temps réel, mais dans quinze jours ou un mois, qu’en sera-t-il ? Pour le savoir, Philippe Caramelle, retraité à Meudon (Hauts-de-Seine), s’est rendu sur le site autoroute.fr. Il part le 21 juillet pour se rendre à Vannes. Après avoir fait une simulation, il a préféré changer ses plans. Contrairement à Bison Futé qui évalue le trafic par département, ce site prédit le trafic route par route, jusqu’à un an à l’avance grâce à ses capteurs. Ils sont placés sous la chaussée et recueillent plusieurs informations, le nombre de véhicules et leur vitesse moyenne. Toutes les données sont traitées heure par heure chez Autoroute info 107.7, autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR). Avec les informations accumulées depuis plus de dix ans, il est possible d’anticiper. Par exemple, si vous vous rendez au Mans depuis Saint-Arnoult ce 14 juillet, évitez de prendre la route entre dix heures et midi, ce sera le moment le plus chargé. Mieux vaut partir le matin entre cinq heures et neuf heures, afin d’échapper aux embouteillages. TF1 | Reportage K. Yousfi, P. Ninine, B. Poizeuil